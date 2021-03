Roger Raveel in Bozar: maak kennis met de man die het eerste kunstwerk maakte dat je eten moet geven

Raveel krijgt hiervoor veel kritiek van collega-kunstenaars, maar hij blijft overtuigd van de waarde van zijn werk. Hij roeit graag tegen de stroom in, maar zo onglippen hem veel kansen om internationaal door te breken.

“In een tijd waarin iedereen abstract schilderde, ging hij figuratief schilderen. In een tijd waarin kunst internationaal moest zijn en alles gebeurde in de grote steden, bleef hij op het platteland wonen en werken”, zegt curator Kaiser.

In de jaren 60 krijgt hij wel de wind in de zeilen, met de pop-art en de nieuwe figuratie. In die kunststroming wordt het gewone verheven tot kunst, iets waar Raveel al jaren mee bezig is. “Maar dan is het te laat. Hij is dan al de veertig voorbij en dan ben je geen avant-gardekunstenaar meer. Dan behoor je niet meer tot de nieuwe generatie."