Rusland wil gevangenen sterk vervuilde regio in Noordpoolgebied laten schoonmaken

Rusland onderzoekt of het gedetineerden kan inzetten om te helpen bij de schoonmaak van het Noordpoolgebied. Grote delen van dat gebied zijn ernstig vervuild door industriële ongevallen. Met name de regio rond Norilsk werd vorig jaar zwaar getroffen toen meer dan 20.000 ton brandstof in rivieren terechtkwam. Het mijnbedrijf dat verantwoordelijk was voor de ecologische ramp moet een boete van 2 miljard dollar betalen, de hoogste boete voor milieuschade ooit in Rusland.