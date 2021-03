Spaanse politie onderschept zelfgemaakte "drugsduikboot"

De Spaanse politiechef vergelijkt de structuur van de duikboot met een ijsberg. "Alleen de top is te zien vanuit een ander schip of een helikopter". Gelijkaardige "drugsduikboten" werden al aangetroffen in de Atlantische Oceaan, vooral voor de kust van Midden- en Zuid-Amerika. Ze liggen laag in het water zodat ze moeilijk kunnen worden gedetecteerd, maar kunnen zelden helemaal onder water.