Doelman Tibo Herbots van Union kijkt uit naar Brusselse voetbalderby: "Alles doen om naar eerste klasse te gaan"

Die spannende match zullen ze helaas zonder supporters moeten spelen door, jawel, het coronavirus. De gemeente Sint-Gillis doet een oproep om niet naar het stadion af te zakken, maar thuis te vieren als de club wint. Dat is jammer, vindt ook keeper Herbots. "We hebben heel hevige supporters bij Union. Er hangt een mooie sfeer in het stadion. Het is jammer dat ze er niet bij kunnen zijn, omdat hun steun dan eens zo groot is. Maar we weten dat ze achter ons staan. En de regels moeten we nu eenmaal respecteren. Maar dat wil niet zeggen dat we achteraf niet gaan vieren met de supporters. Want we gaan echt alles doen om hen tevreden te stellen en die titel te pakken.