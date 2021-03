Straatverlichting liet anderhalf uur op zich wachten: "Door een breuk in een kabel, gingen de lantarens niet vanzelf aan", zegt Fluvius

De straatverlichting gaat in principe aan bij zonsondergang. Omdat de zon elke dag op een verschillend tijdstip ondergaat, moet de aan- en uitknop- ook elke dag op een ander uur geschakeld worden. Dat gebeurt in schakelcabines die een groter grondgebied bedienen.

Door werken was een glasvezelkabel gebroken die de cabines in Merelbeke-Flora en Drongen aanstuurt. Gevolg was dat het onder meer in Laarne, Melle, Destelbergen, Merelbeke, Sint-Amandsberg en Drongen een tijd lang donker bleef op straat. Fluvius kon na anderhalf uur de lichten manueel aanschakelen. Vandaag wordt de kabel hersteld.