Trieste balans na 1 jaar corona: 18.000 (!) doden meer dan normaal, ontdek hier hoe hard jouw gemeente is geraakt

Ga je nog dieper, naar de oversterfte op gemeentelijk niveau, dan zie je ook grote verschillen. In Vlaanderen is de oversterfte bijvoorbeeld erg zichtbaar in Ardooie, Sint-Agatha-Berchem, Hoeselt en Poperinge. In Wallonië is het percentage oversterfte groot in Wasseiges, Attert, Awans en Hamois.

Bovendien zijn er ook gemeenten met een duidelijke ondersterfte, zoals Zuienkerke, Tellin en Lo-Reninge. Daar stierven dus minder mensen dan verwacht.

Klik op de kaart om het oversterftepercentage per gemeente te bekijken voor maart 2020 tot en met februari 2021: