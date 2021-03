Twee mannen op bromfiets overvallen OKAY in Hofstade

"De twee wandelden te voet buiten, maar hadden in de buurt wellicht een bromfiets klaarstaan", vertelt politiechef Filip Van Steenbergen van de zone KASTZE (Kampenhout - Steenokkerzeel - Zemst). Het is nog niet duidelijk hoe groot de buit is. Volgens een ooggetuige blies de stormwind een deel van de buitgemaakte bankbriefjes de lucht in. Eén van de overvallers probeerde nog wat geld te recupereren en daarna namen ze de vlucht. “De daders hebben we niet kunnen vatten of identificeren maar er zijn wel een paar sporen die we momenteel onderzoeken”, aldus Van Steenbergen.