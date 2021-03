Ongerustheid na berichten over AstraZeneca-vaccin: veel vragen, weinig annulaties in vaccinatiecentra

In Limburg merken ze gisteren en vandaag bijna geen verschil. Er zijn amper annulaties.“Op de 300 mensen zijn er gisteren 2 niet komen opdagen omdat het een AstraZeneca-vaccin was”, is te horen in Tongeren. In Bree gaat het over 7 van de 300. Dat is niet veel. “Maar in de huisartsenpraktijk staat de telefoon roodgloeiend.” zegt dokter Kaat Ieven van eerstelijnszone Kemp en Duin. Patiënt Grazia Fichera is wel een beetje ongerust: “Ik weet niet meer wat we moeten geloven en in welke mate het veilig genoeg is. Ik ben alleenstaande en heb 2 kinderen, dus ik wil toch zeker zijn dat het ok is.” Dokter Kaat Ieven begrijpt die ongerustheid: “Het is soms moeilijk om te weten hoe het zit. Maar ik ben eigenlijk blij dat de nevenwerkingen zo goed worden opgevolgd. Als het echt onveilig zou zijn, wordt dat meteen van de markt gehaald.”