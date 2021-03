Verdubbeling fietsenstallingen aan station Gent-Dampoort: “Er komen ruime comfortabele plaatsen die overdekt zullen zijn”

De fietsenstallingen zullen ook breder zijn dan nu, zodat er bijvoorbeeld ook bakfietsen geparkeerd kunnen worden. De afgedekte stallingen moeten het gemakkelijker maken voor fietsers. “Als het regent kan je je fiets daar achterlaten, zonder dat die in de regen staat. We willen dat de overstap naar de trein zo makkelijk mogelijk is voor de fietsers”, vertelt Temmerman. Naast de stalling worden ook de roltrap en de lift in het station vernieuwd.