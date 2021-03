Vlaamse regering laat 1.000 jongeren feesten op testevent in Hasselt: "Kan sleutel zijn voor zomer vol plezier"

In Vlaanderen krijgen jaarlijks 280 festivals meer dan 5 miljoen bezoekers over de vloer. De sector boekt daarmee een omzet van 1 miljard euro. Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir wil daarom alles wat deze zomer veilig kan doorgaan, een kans geven. “Of we dat nu willen of niet, sneltesten en zelftesten zullen een cruciale rol spelen wanneer er opnieuw gefeest wordt. Uiteraard moeten deze dan wel bruikbaar en betrouwbaar zijn. Net daarom zijn testevents cruciaal. Zij kunnen de sleutel zijn tot een zomer vol plezier,” zegt Demir.