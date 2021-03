Waarom gebruiken criminelen geen WhatsApp? En bestaat er zoiets als "onkraakbaar"? 5 vragen over privacy en beveiliging

"Maar iedereen heeft recht op private communicatie of dat nu via een cryptofoon is of via een gewone telefoon of computer. Dat is een basisrecht, vind ik. Ik hoop dan ook dat het bezit van zo'n Sky ECC-telefoon niet automatisch tot een veroordeling leidt."

"Waar ik een beetje van schrik bij die cryptofoons, is dat die nog niet zijn neergehaald door Google of Apple (Sky ECC maakt geen eigen toestellen, maar verkoopt telefoons die ze hebben aangepast, red). Ik kan mij niet voorstellen dat die er blij mee zijn dat hun toestellen worden verkocht in een aangepaste versie. Ik had eerder reactie uit die hoek verwacht."