Wat heeft het coronajaar betekend voor een kleiner ziekenhuis zoals het Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze?

't is een jaar geleden dat we in lockdown gingen omdat het coronavirus zich bij ons begon te verspreiden, en zieken en doden maakte. We hoorden vooral wat er in de grotere ziekenhuizen gebeurde toen, maar hoe deden de kleinere ziekenhuizen het? Het Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze heeft het laagste aantal bedden in onze provincie. Radio 2 Oost-Vlaanderen praatte met de longspecialiste en de directeur zorg van het ziekenhuis.