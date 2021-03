Drie minderjarigen in moordzaak Beveren blijven in gesloten jeugdinstelling: wie verblijft er en hoe ziet een dag eruit?

Afgelopen weekend werd de homoseksuele David dood teruggevonden in een park in Beveren. Hij was met geweld om het leven gebracht. Of David gedood is omwille van zijn seksuele geaardheid, of dat het gaat om een uit de hand gelopen overval, is voorlopig niet duidelijk. De drie minderjarigen die zichzelf gingen aangeven in verband met de zaak, zouden de man gelokt hebben via een homo-datingapp.