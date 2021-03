Wellicht een trambus in plaats van een sneltram tussen Hasselt en Pelt

Uit een kosten-baten analyse blijkt dat een sneltram wel meer reizigers kan vervoeren, maar dat die in Hasselt duur wordt omdat dan een nieuwe spoorbrug over het Albertkanaal moet aangelegd worden. Bovendien heeft een trambus iets minder ruimte nodig dan een sneltram en kan die ook sneller gerealiseerd worden. "De trambus kwam dus beter uit de analyse", zo bevestigt Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) een bericht in Het Belang van Limburg. "Mij maakt het niet echt uit welk vervoersmiddel nu effectief wordt ingezet, maar wel dat we een volledig vrije bedding hebben en dat we nu eindelijk dat definitief tracé afkloppen. En we merken dat een trambus sneller kan gerealiseerd worden en minder plaats nodig heeft," aldus de minister.