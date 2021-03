"Twin peaks": wereldwijd recordaantal tweelingen geboren, België volgt trend niet: hoe komt dat?

België volgt die wereldwijde trend niet. Bij ons is er zelfs sprake van een afname: in 2010 was nog 1,9 procent van de baby's een tweeling, in 2019 daalde dat naar 1,6 procent.



Professor gynaecologie Isabelle Dehaene van het UZ Gent was te gast in het radioprogramma "De Wereld Vandaag" (Radio 1). Zij ziet de verklaring in het IVF-beleid van ons land: "Sinds 2003 wordt IVF enkel terugbetaald als het gekoppeld is aan bepaalde voorwaarden. Zo mag er maar één embryo per cyclus worden teruggeplaatst. In andere landen is die restrictie er niet." De voorwaarde kwam er omdat de kans op complicaties, zoals vroeggeboorte, bij meerlingen veel groter is.



Het aantal natuurlijk verwekte tweelingen is wel toegenomen in ons land. Dat komt volgens professor Dehaene omdat vrouwen op steeds latere leeftijd beginnen aan kinderen. "Je lichaam moet meer hormonen aanmaken om nog eicellen te laten rijpen, dus is de kans groter dat er toevallig net twee in één keer gestimuleerd worden en dat je dus een tweeling krijgt."