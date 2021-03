Windmolens op zee even stil gelegd omdat ze te veel elektriciteit produceerden

Net tijdens de storm heeft energiebedrijf Eneco een windmolenpark in de Noordzee een uur lang bijna volledig stilgelegd, voor de kust van Oostende. In de voormiddag draaiden de molens al minder hard omdat het té krachtig waaide. Daardoor gaan ze in een soort van beschermingsmodus.

Maar om 12 uur 's middags was er iets anders aan de hand, zegt Mark Van Hamme van Eneco: "De windmolens werkten zo goed dat er te veel elektriciteit op de markt kwam en dan heeft het geen zin meer om ze te laten draaien. Wij vinden dat absoluut zeer zuur. Er is te veel aan elektriciteit en voornamelijk aan nucleaire capaciteit en dan moeten we hernieuwbare energie, wat toch wel de bron is van duurzame energie-transitie gaan afzetten."