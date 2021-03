Zaventem helpt massaal gezin dat alles verloor in woningbrand: "Dorpsgevoel bestaat hier nog"

Het gezin verblijft voorlopig in een hotel in Tervuren. Dochter Loubna reageert dankbaar op de schenkingen. "Dit had ik nooit verwacht. Dit is heel hartverwarmend van Zaventem. Zelfs van de mensen die we eigenlijk niet kennen.” Er zijn zo veel spullen geschonken dat het gezin nu een selectie moet maken. "Wat we teveel kregen zullen we doorgeven aan De Zoekmand", vertelt Loubna. De Zoekmand is een vzw die zowel voedsel als andere benodigdheden voorziet voor minderbedeelden.