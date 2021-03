Zwaar getroffen Alken herdenkt morgen coronaslachtoffers met troostplekjes en online plechtigheid

In de drie parochies - Alken-Centrum, Terkoest en Sint-Joris - is daarom een bloemenweide in keramiek gemaakt, als een stille troostplek. De paardenbloemen hebben een belangrijke symbolische betekenis,” zegt kunstenares Anita Sampermans. “We beelden ze uit in alle hoedanigheden: als pluizenbol, als volgroeide bloem en als overgebleven stengel. Die staan voor alle stadia in het leven. Maar de paardenbloem is net zoals wij zeer weerbaar en krachtig. Altijd vindt ze wel weer een plekje om te groeien en bloeien. Deze plek wil troost bieden, maar ons ook opnieuw kracht geven.”