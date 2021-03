AstraZeneca levert de komende maanden mogelijk 2 miljoen vaccins minder, rijdt Johnson & Johnson het gat dicht?

Hoe komt het nu dat AstraZeneca de beloftes niet kan inlossen? Het biologische productieproces van hun vaccin staat nog niet overal op punt. Tijdens het afsluiten van de leveringscontracten was het bedrijf daar blijkbaar te optimistisch over.

AstraZeneca had eind januari al aangekondigd slechts 40 miljoen doses te kunnen leveren aan de EU in het eerste trimester in plaats van de 120 miljoen die aanvankelijk waren beloofd. Het bedrijf wees op productieproblemen in een Belgische fabriek: de site van Seneffe in Henegouwen.

Door die productieproblemen had het Brits-Zweedse bedrijf al beslist gebruik te maken van productiesites buiten de EU, voor leveringen aan de Europese lidstaten. Maar ook daarbij botst het nu op problemen.

"Helaas, exportbeperkingen verminderen de leveringen in het eerste trimester" en "waarschijnlijk" ook in het tweede, klinkt het. AstraZeneca had als doel 100 miljoen doses te leveren in het eerste semester: 30 miljoen in het eerste trimester en 70 miljoen in het tweede.