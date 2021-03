Elke zaterdag interviewt VRT-journalist Michaël Van Droogenbroeck een politicus die in de schijnwerpers staat of een cruciale rol speelt in de politiek. Een gesprek over politiek, maar tegelijk ook “weg van de Wetstraat”, met aandacht voor persoonlijke verhalen. Vandaag is Kamerfractieleider Barbara Pas (Vlaams Belang) aan de beurt.