Een jaar corona heeft ook ons sportgedrag veranderd. Heel wat mensen zijn op zoek gegaan naar sporten die je buiten kan beoefenen of in kleine groepjes. Padel, een sport tussen tennis en squash is sterk gegroeid en ook parkour wint aan populariteit. "Het is een ontlading en je kan jezelf volledig uitleven", zegt beoefenaar Milan Thys.