Belgisch succes op de uitreiking van de Césars

Dequenne haalde het onder andere van de eveneens Belgische Yolande Moreau ("La bonne épouse"). Dequenne brak meer dan 20 jaar geleden door in "Rosetta" van de broers Dardenne.

De César voor beste actrice ging naar Laure Calamy voor haar vertolking in "Antoinette dans les Cévennes". Ook de Belgische actrice Virginie Efira ("Adieu les cons") was in deze categorie genomineerd, maar zij viel dus uit de boot.



De César voor beste acteur ging naar Sami Bouajila, die schitterde in "Un fils" van Mehdi Barsaoui. "Adieu les cons" van Albert Dupontel werd bekroond met de César voor beste film. Dupontel werd daarnaast - voor de tweede keer in zijn carrière - ook uitgeroepen tot beste regisseur.



De 46ste editie van de Césars vond plaats in de Parijse concertzaal Olympia. Als gevolg van de coronacrisis gebeurde dat zonder publiek, enkel de winnaars en genomineerden mochten deelnemen aan de plechtigheid.