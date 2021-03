Nachtclubs en discotheken zijn al een jaar volledig dicht door corona. Ze zijn tussen de eerste en de tweede golf niet open geweest, in tegenstelling tot cafés en restaurants. 37 Vlaamse nachtclubs organiseren daarom een "In memoriam", met kransen en kaarsjes vragen ze aandacht voor de langdurige sluiting. "Voor sommigen onder ons is het tien over twaalf", zegt Joachim Marijnen van Club Ampere.