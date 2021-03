Dolgedraaide man in Millen bij Riemst schiet zestal keer naar politie

De feiten speelden zich af aan een hoekhuis van de Kattestraat met de Trinellestraat in Millen. De echtgenote van de man, die zich niet meer veilig voelde thuis, was rond 20.30 uur de straat opgerend. Toen de politie van de zone Bilzen-Riemst-Hoeselt ter plaatse kwam, schoot de bewoner met een vuurwapen in de richting van de politie.