Familie van George Floyd krijgt 27 miljoen dollar schadevergoeding van stad Minneapolis

De familie had in juli een rechtszaak ingespannen tegen de stad en de vier agenten die verantwoordelijk worden geacht voor de dood van Floyd. Enkele weken voor het proces zou beginnen is het stadsbestuur gisteren achter gesloten deuren unaniem akkoord gegaan met een regeling om de familie een schadevergoeding van 27 miljoen dollar uit te keren.

De zwarte Amerikaan George Floyd stierf vorig jaar op 25 mei nadat een politieagent zijn knie tijdens een arrestatie bijna 9 minuten op zijn hals duwde. De beelden van Floyd die meermaals om adem smeekt ("I can't breathe") en voor zijn leven vecht, brachten wereldwijd, maar zeker in de Verenigde Staten, een golf van protest tegen racisme en politiegeweld op gang. Drie andere agenten worden voor medeplichtigheid vervolgd.