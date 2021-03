24 uur op 24 een ijsbeer als buur: "ijsberenhotel" in China opent de deuren, en krijgt meteen kritiek

Het Polar Bear Hotel maakt deel uit van Harbin Polarland, een themapark in de gelijknamige stad Harbin, in het uiterste noordoosten van China. Alle attracties en shows in het park staan volledig in het teken van ijs en van dieren die in de poolgebieden leven. Dieren draven op in shows, en in het geval van ijsberen, nu dus ook in een van de hotels die bij het park horen.

Gisteren opende het hotel de deuren, met de belofte aan de gasten en bezoekers dat de ijsberen 24 uur op 24 hun buren zijn. Het hotel lijkt op een gigantische iglo, het dak is bedekt met kunstijs. Alle centrale ruimtes en de 21 gastenkamers kijken uit op een kleine, ingesloten ruimte waar ijsberen rondlopen. "Of je eet, speelt of slaapt, de ijsberen houden je gezelschap", klinkt op de officiële WeChat-account van Harbin Polarland.