Longarts Philippe Meersseman: "Elke patiënt die nu sterft is er een te veel, door falende vaccinatiebeleid"

Philippe Meersseman is longarts en intensivist in het Universitair Ziekenhuis in Leuven. In "De ochtend" op Radio 1 blikt hij terug op één jaar corona. "Ik besefte al redelijk vroeg dat dit bij ons impact zou hebben. Dat China steden met miljoenen inwoners in lockdown zette, dat deed bij mij een belletje rinkelen. Beelden van Chinezen die de straten ontsmetten, dat was hallucinant. Je kan dan zeggen, "goh, die Chinezen", maar toen kwamen die beelden uit Italië."

Meersseman heeft nooit het gevoel gehad dat de situatie hem boven het hoofd aan het groeien was. "We hebben een spurt moeten trekken om alles voor te bereiden voor die eerste golf. Dat was heftig, maar eens we bezig waren, ging dat goed. We konden doen waar we goed in zijn."