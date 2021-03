Hevig debat in Verenigd Koninkrijk over veiligheid van vrouwen op straat na moord op vrouw in Zuid-Londen

Sarah Everard wandelde op 3 maart rond halftien 's avonds op haar eentje naar haar huis in Brixton, vanuit Clapham, in Zuid-Londen. Maar ze kwam nooit thuis. Haar lichaam werd na dagen zoeken teruggevonden in een bos in Ashford, in het zuidoosten van Engeland. Een Londense politieman is de hoofdverdachte. De moord leidde tot een debat over de veiligheid van vrouwen op straat.