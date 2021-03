Rechter waarschuwt, na moord in Beveren: "Steeds meer mensen lijken steeds sneller te oordelen met steeds minder kennis"

Dat alles zou ons moeten leren om terughoudend en voorzichtig te zijn wanneer we een claim doen over waarheid, onbekende feiten of menselijk gedrag. Wanneer we slechts beschikken over zwakke bewijzen of over beperkte of voorlopige kennis, is het beter om de kracht van onze overtuigingen te matigen en om onze ontvankelijkheid voor tegenbewijs of voor andere perspectieven te verhogen.