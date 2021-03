Verschillende manifestaties tegen onverdraagzaamheid na moord in Beveren, De Croo: "Iedereen in ons land is uniek"

In Beveren en verschillende Vlaamse steden worden vanmiddag kleine manifestaties gehouden tegen onverdraagzaamheid en zinloos geweld. Een initiatief van verenigingen die zich inzetten voor de rechten van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenderpersonen. Aanleiding is de moord op een 42-jarige man in Beveren. Ook premier Alexander De Croo (Open VLD) was vanmiddag aanwezig en riep op tot verdraagzaamheid: "Iedereen in ons land is uniek".