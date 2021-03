Stormweer rukt daken van vijf woningen los in Torhout

Voor de tweede dag op rij krijgt de regio rond Torhout te maken met felle rukwinden en stormweer. Kort over de middag kreeg de brandweer de melding binnen dat daken waren gaan vliegen van verschillende huizen in de Kanariestraat. Eenmaal aangekomen bleek het om platte daken van huurhuizen van de socialehuisvestingsmaatschappij te gaan.

De toegesnelde hulpdiensten konden iedereen in veiligheid brengen. De materiële ravage is wel groot. De daken zijn volledig losgerukt. De brandweer deed eerst de nodige beveiligingswerken. De dakstructuur is nog intact, waardoor de gezinnen er kunnen blijven wonen.