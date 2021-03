Uitslaande brand in paardenfokkerij in Retie

Rond 16.15 uur is er brand ontstaan in een paardenfokkerij aan de Goorstraat in Retie. De eigenaars van stoeterij Goorhof trachtten tevergeefs de brand nog zelf te blussen. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al door het dak en was er een grote rookontwikkeling. De eigenaars konden een 15-tal paarden en heel wat schapen tijdig buiten zetten. Niemand raakte gewond.

De stal en ook de kantine van de paardenfokkerij raakten zwaar beschadigd. Omdat het gebouw met tussenmuren is gecompartimenteerd bleef de schade enigszins nog beperkt tot een deel van het gebouw. De woning van de eigenaars en de conciërgewoning bleven gevrijwaard. De brand is onder controle.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Kort voor het ontstaan van de brand was er een felle regenbui, maar het is nog onduidelijk of een blikseminslag de brand heeft veroorzaakt. Een branddeskundige moet hierover meer duidelijkheid brengen.