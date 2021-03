Vlaams Belang neemt afstand van "platte bewoordingen" van VAF-kandidaat Jef Elbers over holebi's en transgenders

"Het is precies of heterofilie abnormaal wordt. Iedereen moet homofiel zijn, dat wordt opgehemeld. Voor mij mag iedereen zijn seksualiteit beleven zoals hij wil, daar heb ik geen probleem mee. Maar men moet dat niet voorstellen als de normale seksualiteit. De normale seksualiteit is nog altijd de heteroseksualiteit." Het zijn maar enkele van de uitspraken die Jef Elbers vandaag in De Standaard doet, de kandidaat die Vlaams Belang voordraagt voor de raad van bestuur van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF).