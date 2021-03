BEKIJK - Op stap met "plas-activiste" Baharak Bashar in Gent, hoe erg is het daar met wildplassen gesteld?

Cultuurhuis De Studio in Antwerpen klaagt het wildplassen in de stad aan. Hun parking is de laatste tijd steeds meer op een toilet gaan lijken, zeker nu de horeca gesloten is. Maar ook nu jongeren buiten samentroepen, blijkt er een groot tekort aan openbare toiletten. We gingen in ondertaand filmpje op stap met "plas-activiste" Baharak Bashar in Gent en confronteerden schepen Rudy Coddens (SP.A) met de problematiek.