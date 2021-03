BEKIJK - "We moeten hard werken want niemand kan voor ons zorgen": Zakaria (11) toont harde realiteit kinderen in Syrië

"Sinds ik ben geboren, ken ik niets anders dan oorlog, bommen en dode mensen", getuigt de 11-jarige Zakaria in de VRT NWS-portretreeks "10 jaar Arabische Lente". "We zijn uitgeput, maar we moeten hard werken want niemand kan voor ons zorgen." Zakaria woont in Idlib, het laatste bolwerk van verzet in Syrië. Daar dreigt een hele generatie kinderen verloren te gaan. Van de 3 miljoen inwoners, onder wie veel vluchtelingen, zijn meer dan de helft kinderen. Door de oorlog zijn ze vaak genoodzaakt om in erbarmelijke en zware omstandigheden te werken. Bekijk het aangrijpende verhaal van Zakaria en enkele van zijn leeftijdsgenoten in deze video: