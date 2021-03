Advocaten voor het Klimaat betogen coronaproof op het Stadsplein in Genk

“De toekomst van mijn negen kleinkinderen ziet er dramatisch uit”, zegt mede-initiatiefneemster Marijke Luykx. “Met Grootouders voor het klimaat wilden wij deze demonstratie in Genk dan ook ondersteunen. De klimaatveranderingen zijn nu al niet meer te overzien. Terwijl wij steeds vaker te maken krijgen met droge en hete zomers, is het elders in de wereld nog veel erger gesteld. Denk maar aan de vele bosbranden in Australië of het smeltende ijs op de Noordpool. We willen dat de regering betere wetten maakt en strengere normen oplegt, niet enkel voor individuen maar vooral voor grote vervuilers.”