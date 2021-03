Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA): "Zouden we er niet verstandig aan doen terrassen in paasvakantie te openen?"

Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) vindt het heropenen van de terrassen een moeilijk vraagstuk. "We moeten echt naar de stand van het virus kijken, het is nog enorm precair. Wat niemand wil meemaken, is nog eens een jojo. Iets openen en dat kort daarna weer moeten sluiten. Dan zijn we allemaal mentaal morsdood. We moeten echt voorzichtig zijn en een derde golf vermijden." Mohamed Ridouani (SP.A), de Leuvense burgemeester, wil liever richting 1 mei kijken. "1 mei is niet zo lang meer, en voor de horeca is die datum echt een houvast."



Voor burgemeester De Wever is de vraag over terrassen tijdens de paasvakantie iets voor het Overlegcomité dat gepland staat voor 26 maart. "Alles wat wij hier zeggen is uiteraard onder voorbehoud, wordt de curve slecht, dan pleit ik ook niet voor versoepelingen."