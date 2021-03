Arrestaties en rellen bij nieuwe betoging tegen de coronamaatregelen in Den Haag

Nadat het Malieveld ontruimd was bleef een harde kern van betogers de politie uitdagen en bekogelen met vuurwerk. Intussen is de rust teruggekeerd. Volgens de politie zijn enkele tientallen mensen opgepakt. Er is de laatste tijd erg vaak gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen in Nederland. Vandaag waren bijvoorbeeld ook acties in Amsterdam, die zijn wel vreedzamer verlopen.

Bekijk de reportage uit "Het journaal" en lees eronder voort: