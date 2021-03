Bpost-topman Jean-Paul Van Avermaet ontslagen

De raad van bestuur van Bpost schuift de CEO aan de kant, nadat de federale regering in een brief zijn ontslag had geëist. Van Avermaet, die amper een jaar aan de slag was, kwam in opspraak nadat vorige zomer bekend raakte dat hij als vroegere topman van beveiligingsbedrijf G4S mogelijk betrokken was bij illegale prijsafspraken. Daar loopt een Belgisch én een Amerikaans onderzoek naar.

De afgelopen week kwamen daar ook nog eens slechte beursresultaten bovenop. Woensdag kreeg het Bpost aandeel een klap van zowat 20 procent. Bpost is daardoor fel verzwakt, in tegenstelling tot andere postdiensten die winst maken door de gestegen pakjesleveringen. De druk op de raad van bestuur van Bpost werd alleen maar groter om in te grijpen.