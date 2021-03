Politie Kortrijk schrijft 65 boetes uit tijdens samenkomst van liefhebbers gepimpte auto's

Auto's tunen betekent hen een stoerder en opvallender uiterlijk geven, met andere kleuren, maar ook met bijkomende onderdelen. Op zich is er niets mis met die passie, maar in coronatijd vormt het een risico op besmetting, als de autoliefhebbers met te veel samen staan en geen mondmasker dragen. Het was niet alleen kijken in Kortrijk, maar ook racen. De politie wist via de sociale media dat er weer zo'n samenkomst gepland was en heeft zaterdag dus ingegrepen, zegt woordvoerder Thomas Detavernier:

"'t Was heel zeker nodig. De mensen stonden te dicht bij elkaar, waren ook met te veel en droegen ook geen mondmaskers. Het is al een maand aan een stuk dat dergelijke samenscholingen plaatsvinden daar op die parkings. Afgelopen zaterdag was het wel grootschaliger, vandaar dat we die gerichte actie met onze politiediensten hebben gedaan en de plaats ook de komende weken extra in de gaten zullen houden."