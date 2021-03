Coronacommissaris Pedro Facon getuigt over zijn burn-out: "Ook wij zijn niet onaantastbaar voor mentale kwetsbaarheid"

In "De zevende dag" heeft coronacommissaris Pedro Facon over zijn burn-out getuigd waar hij begin dit jaar mee kampte. Uiteindelijk was hij ongeveer anderhalve maand afwezig, maar intussen is hij weer aan het werk. "Als je begint te voelen dat je mentale afstand, je rust is aangetast, dan moet je ook durven te erkennen dat het misschien beter is om even te rusten."