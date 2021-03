Jonge ondernemers Robbe en Hanna waagden de sprong in volle lockdown: "Rijk worden we niet, maar zo komen we erin"

"In een normale wereld had ik misschien sneller een job gehad, maar door de vertraging van corona kon ik nadenken over wat ik echt wilde doen", zegt Hanna De Coninck die ook in Gent woont. Ze werd net voor de lockdown ontslagen en de zoektocht naar een nieuwe job verliep moeizaam. Door de verveling ontdekte ze de kunst van het kaarsenmaken. Haar kaarsen, die "te mooi zijn om te branden", gaan vlot over de toonbank en ze kan de vraag nog amper bijhouden.