Kapper in Haren die regenboogvlag uithangt, krijgt kassei door vitrine: "Onwaarschijnlijk dat zo'n haat bestaat"

Kapsalon New Danny’s in Haren is gisteravond het mikpunt geweest van vandalisme. Daarbij is een dikke kassei door het uitstalraam gegooid. “Meer dan waarschijnlijk omdat ik mijn regenboogvlag had uitgehangen”, denkt kapper Danny Stroobants.

Hij is zelf homoseksueel en heeft al jaren een vriend. "Na de moord in Beveren twijfelde ik dan ook niet om dit weekend de regenboogvlag uit te hangen aan mijn kapsalon. Maar zaterdagavond kwam een klant bij me thuis aanbellen om me te zeggen dat mijn vitrine stuk was.”