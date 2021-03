Hoe overtuig je twijfelaars? En hoe lang beschermen vaccins? Van Damme en Beke beantwoorden kijkersvragen

Wie wel voorrang krijgen, zijn de risicopatiënten. Mensen met onderliggende aandoeningen die een groter risico lopen als ze besmet worden met het coronavirus. Sien Lagae, gemeenteraadslid voor Groen in Torhout, is 32 jaar en heeft heel wat onderliggende aandoeningen. Ze ging ervan uit dat ze tot de risicogroep zou behoren, maar nu twijfelt ze toch of ze in aanmerking zal komen.

Professor Van Damme legt uit dat er een lijst is opgemaakt van aandoeningen die als een risico worden beschouwd. Dat is eerst gebeurd voor de 65-plussers, maar intussen ook voor patiënten die jonger zijn. Zij zullen in de periode april-mei uitgenodigd worden om gevaccineerd te worden. De huisartsen zullen de komende tijd risicopatiënten op die lijst kunnen zetten. Ze zullen hier eerstdaags informatie over krijgen.

Bekijk hier de antwoorden van professor Van Damme en minister Beke: