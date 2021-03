"Klimaatadvocaten" voeren in hele land actie voor beter klimaat: dinsdag start rechtszaak van 60.000 burgers

In het centrum van Gent hielden honderd "klimaatadvocaten" een minuut stilte onder de stadshal. "In deze uitzonderlijke tijden hadden we nooit verwacht dat zoveel mensen bereid zouden zijn om de moeilijke procedure te doorlopen die momenteel nodig is om een protestactie op te zetten", zegt Sarah Tak, coördinator van Klimaatzaak, in een persbericht van het Gents MilieuFront, dat mee het initiatief nam voor de actie.



