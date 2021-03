Kritiek op optreden van Londense politie bij wake voor vermoorde vrouw: "Ongepast, verontrustend"

Er was voor gisteren een wake aangekondigd aan het park in Londen waar Sarah Everard voor het laatst gezien werd. De politie had gewaarschuwd dat een herdenking of protestbijeenkomst niet kon door de coronamaatregelen. De organisatoren beslisten daarop om de wake af te gelasten, maar in de loop van de dag kwamen toch veel mensen naar het park om bloemen neer te leggen en even stil te staan. Een van hen was Kate Middleton, de vrouw van de Britse prins William.

In de loop van de avond werd het steeds drukker, er waren honderden mensen, en de Met (Metropolitan Police, de Londense politie, red) greep daarop in. Ze riep iedereen op om naar huis te gaan. Het kwam echter ook tot aanvaringen. Op foto's en beelden is te zien hoe sommige aanwezigen hardhandig worden vastgehouden en weggebracht.

Bekijk hier beelden van de herdenking in Londen, artikel gaat voort onder het fragment: