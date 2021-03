Liveblog: Opnames nemen toe na enkele dagen daling, hoogste aantal coronapatiënten op intensieve zorg sinds begin 2021

In meerdere Duitse steden zijn tegenstanders van de coronamaatregelen gisteren samengekomen om te protesteren. Onder meer in Berlijn, Desden, Stuttgart en München kwamen duizenden mensen op straat. In Dresden zijn een twaalftal agenten gewond geraakt bij een verboden betoging van de zogenoemde Querdenken-beweging. Dat is een verzameling van mensen die corona ontkennen, rechtse activisten en tegenstanders van vaccinatie. Velen onder hen droegen geen masker, hoewel dat verplicht is.

Intussen waarschuwt het Robert Koch Institut (het Duitse gezondheidsinstituut, red) dat Duitsland na Pasen mogelijk te maken krijgt met een derde golf die erger zal zijn de piek in december. Het aantal nieuwe bevestigde besmettingen is al een aantal dagen aan het stijgen, net nu er nieuwe versoepelingen in het vooruitzicht gesteld werden. Het Robert Koch Institut verwacht tegen de eerste week van de paasvakantie 350 coronagevallen per 100.000 mensen te hebben, tegen 76,1 nu.