Niet kunnen meepraten, kleiner netwerk, minder plezier in het leven: vrijetijdsactiviteiten te duur voor mensen met laag inkomen

Milana had graag Taikwando gedaan, maar dat is te duur en dat begrijpt ze wel. "Als mama zegt dat we nog 10 euro over hebben tot het einde van de maand, dan denk ik soms dat ze meer over zou hebben als ik er niet zou zijn", het ontglipt haar tijdens een gesprek met Radio2.

Heeft de tiener een goede raad voor andere jongeren in dezelfde situatie? "Dat ze zeker niet beschaamd moeten zijn. Dat de mensen die uitlachen geen echte vrienden zijn. Dat ze zich niet moeten verstoppen".