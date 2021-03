Planeet Frank: onze weerman over de nieuwe normalen, over CO2 en over manieren om het klimaat te redden

Zo wil de klas van juf Seynaeve weten wat wij zelf kunnen doen om het klimaat te redden. Moeten de industrie en de politiek alles oplossen, of is er ook voor ons een rol weggelegd?

Dit jaar zijn we overgeschakeld op de nieuwe klimaatnormalen. Die normalen of gemiddelden worden altijd berekend over een periode van 30 jaar. Warren vraagt zich af of het niet beter zou zijn om de klimaatnormalen te bekijken over een langere periode, bijvoorbeeld 100 jaar. Zou dat geen ander beeld geven van de evolutie van de temperatuur.

Klimaatgemiddelden worden altijd berekend over een periode van 30 jaar. In deze grafiek zie je de maandgemiddelden van de temperatuur voor de verschillende klimaatperiodes.