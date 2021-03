Schietincident op politie in Riemst exact 11 jaar na moord op agent Eddy Strijckers: "Dit raakt onze zone diep"

Sinds de uitbraak van de coronapandemie neemt het geweld binnen het gezin toe, dat is te horen bij de verschillende politiezones. Korpschef Dirk Claes: “De quarantaine drijft mensen tot waanzin. Net na het schietincident in Riemst kregen we alweer een nieuwe oproep binnen, die we gelukkig zonder bijkomend geweld hebben kunnen afhandelen."

Maar ook het geweld tegen de politie is toegenomen. "Mensen houden zich niet langer in om grof geweld tegen ons te gebruiken", zegt korpchef Claes. "Na meer dan dertig jaar dienst doe ik mijn job nog met heel mijn hart, maar de manier van werken is er alles behalve gemakkelijker op geworden. Geweld op mijn mensen raakt mij elke keer diep.”